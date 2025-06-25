عاجل: المنتخب السعودي سيواجه مشكلة كبرى أمام المكسيك لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد أحمد عطيف الناقد الرياضي، أن المنتخب السعودي سيواجه مشكلة كبيرة خلال مواجهته المقبلة أمام منتخب المكسيك، في ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية.

عطيف أوضح أن الأخضر يفتقر للأفكار الهجومية، وذلك خلال تصريحاته عبر برنامج “دورينا غير”، حيث قال:

-“أرى أن أداء المنتخب السعودي مجرد ردة فعل أمام الخصم، وليس فعلاً مبادرًا منه”.

-“المنتخب يعاني من مشكلة كبرى، وهي غياب الأفكار الهجومية، فكيف يمكنه الفوز على منتخب بحجم المكسيك دون تشكيل خطورة هجومية حقيقية؟”