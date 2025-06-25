عاجل: ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وريفر بليت في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر وريفر بليت في كأس العالم للأندية 2025 والمعلقين

يحتضن ملعب لومن فيلد مواجهة إنتر وريفر بليت، فجر الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

ويمتلك كل فريق 4 نقاط، لذا يحتاج كل منهما إلى الفوز من أجل ضمان التأهل لثمن النهائي، مع انتظار نتيجة مباراة مونتيري وأوراوا الياباني لتحديد المتأهل الآخر.

وفي التقرير التالي، يرصد كووورة القنوات الناقلة لمباراة إنتر وريفر بليت في كأس العالم للأندية وطريقة مشاهدتها عبر الإنترنت.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وريفر بليت في كأس العالم للأندية 2025؟

تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، حيث تذيع جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم مجانًا، وستذيع مباراة إنتر وريفر بليت بتعليق عربي.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كيف تشاهد مباراة إنتر وريفر بليت في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

يتم نقل مباريات كأس العالم للأندية 2025 عبر تطبيق DAZN ويمكن مشاهدة لقاء إنتر وريفر بليت من خلاله مجانًا بتقنية SD.

من معلق مباراة إنتر وريفر بليت في كأس العالم للأندية 2025؟

أسندت شبكة DAZN إلى المعلق حماد العنزي مهمة التعليق على مباراة إنتر وريفر بليت.

متى موعد مباراة إنتر وريفر بليت في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة إنتر وريفر بليت في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الخميس 26 يونيو 2025، على ملعب لومن فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 04:00 بتوقيت مصر والسعودية.