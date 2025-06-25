عاجل: الجحيم في انتظار الريال نحو نهائي مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – طريق صعب سيكون في انتظار ريال مدريد نحو نهائي مونديال الأندية حال تصدره وحلول مانشستر سيتي ثانيًا في مجموعته، خاصة إذا افترضنا تفوق الأندية الأوروبية في الأدوار المقبلة.

ثمن النهائي : سيتواجه الريال مع السيتي

ربع النهائي: من المتوقع أن يصطدم البلانكو بنادي إنتر ميلان.

نصف النهائي: قد ينتظره أحد العملاقين باريس سان جيرمان أو بايرن ميونخ.

وهو ما يعني معركة ثقيلة أخرى في الطريق إلى النهائي.. فهل سيتمكن الريال من تحقيق المعادلة الصعبة والوصول للمباراة النهائية، سعيًا خلف اللقب؟!.