عاجل: سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - هبط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، ليقترب من مستوى 50 جنيهًا، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة.

أكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين، أن تراجع سعر الدولار جاء نتيجة توقف مؤقت في طلبات المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية، عقب وقف العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل، بعدما شهدت السوق موجة بيع قوية من جانب الأجانب في أدوات الدين، وهو ما دفع الدولار للصعود مؤقتًا نتيجة زيادة الطلب، إلا أن هذا الاتجاه لم يستمر طويلًا مع انحسار حدة التوترات الإقليمية.

وأوضح حسانين لـ”تليجراف مصر”، أن التحركات الأخيرة في أسعار الصرف ترتبط بشكل مباشر بما يُعرف بـ”الأموال الساخنة”، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب يتسمون بالحساسية تجاه المتغيرات الجيوسياسية، خاصة ما يتعلق بتطورات الملف الإيراني-الإسرائيلي، إضافة إلى التوترات المستمرة في البحر الأحمر.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، قلل حسانين من احتمالية حدوث موجات صعود حادة للدولار، مشيرًا إلى أن السعر سيتحرك في نطاق يتراوح بين 48 إلى 52 جنيهًا في المرحلة المقبلة، بدعم من تدفقات نقدية دولارية متزايدة، مضيفًا أن مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج توفر دعمًا قويًا للقطاع المصرفي، ما يسهم في تعزيز السيولة وتقليص الضغوط على سوق الصرف.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك CIB

قُدر سعر صرف الدولار اليوم في بنك CIB بقيمة 50 جنيها للشراء، وسجل سعر البيع 50.10 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العقاري المصري العربي

تحدد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العقاري المصري العربي عند 50 جنيها للشراء، وسجل سعر البيع 50.10 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية إلى 50 جنيها للشراء، وسجل سعر البيع 50.10 جنيه.

سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي

ناهز سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 50 جنيها للشراء، وسجل سعر البيع 50.10 جنيه.

سعر الدولار الآن في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة مستوى 50 جنيها للشراء، وسجل سعر البيع 50.10 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر عند مستوى 50 جنيها للشراء، وسجل سعر البيع 50.10 جنيه.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل البنك العربي الأفريقي الدولي سعر الدولار مستوى 50 جنيها للشراء، وسجل سعر البيع 50.10 جنيه.