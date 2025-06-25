عاجل: مدرب أوكلاند: التعادل مع بوكا جونيورز “إنجاز”

عدن - ياسمين عبد العظيم - أبدى بول بوسا مدرب أوكلاند سيتي، سعادته البالغة، بإنجاز التعادل مع بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 1-1 في ختام دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

وحقق أوكلاند، تعادله الثالث في مشاركته 12 ضمن المسابقة (خسر 14 مباراة وفاز 3 مرات)، حارما بوكا من فوز كان متوقعا، ولو أنه لم يكن ليفيد الفريق، للتأهل من المجموعة الثالثة بعد فوز بنفيكا 1-0 على بايرن ميونخ.

وقال بوسا “نعتذر لكسر قلوب بعض جماهير بوكا، لكننا عملنا بجد كبير. لا يمكن لأحد أن يقول إننا لم نستفد من تجربتنا في هذه المسابقة. أنا سعيد جدا من أجل اللاعبين والنادي، إنه أمر رائع. شيء سنعود به إلى الوطن”.

واعتبر بوسا أن النتيجة تمثل إنجازا كبيرا لكرة القدم في أوقيانوسيا، مضيفا “أعتقد أننا استعدنا شيئا من الفخر والسمعة”.

وشدد “نحن ناد صغير جدا لكننا نملك قلبا كبيرا، وهذا واضح للجميع.، أظن أن الناس هنا لا يدركون كم نحن ناد صغير ومن أين بدأنا. لذلك، الأمر مذهل فعلا”.

وكان حارس أوكلاند نايثان جارو، قد سجل هدفا بالخطأ في مرماه، قبل أن يدرك كريستيان جراي، وهو معلم في نيوزيلندا، التعادل للفريق، برأسية في الشوط الثاني.

وبعد توقف المباراة بسبب الأحوال الجوية، تمسّك الفريق بالتعادل واحتفل لاعبوه بحماس شديد بعد صافرة النهاية.

من جانبه، قال مدرب بوكا جونيورز، ميجيل أنخيل روسو، إن لاعبيه تأثروا بمتابعة نتيجة مباراة بنفيكا التي أدت إلى إقصاء الفريق “كل شيء كان يتركّز على ما سيفعله بنفيكا، وهذه كانت الحقيقة في نهاية المطاف”، مضيفا “لكن بالطبع، هذا لا يُعدّ عذرا بأي شكل من الأشكال”.