عاجل: نوير يهاجم لاعبي البايرن بعد طعنة بنفيكا

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتقد مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، أداء فريقه بعد الخسارة 0-1 أمام بنفيكا، في ختام مشوار الفريقين في المجموعة الثالثة لكأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وصرح نوير عبر منصة دازن “لم نؤد في الشوط الأول بنفس القوة التي ظهرنا عليها في الشوط الثاني، هذا خطأ كبير منا، كما أننا أهدرنا مجموعة من الفرص”.

وأضاف “لا نريد إلقاء اللوم على الحرارة العالية أو البحث عن أعذار، فالتأثر بدرجة الحرارة ينطبق على الجميع، مع التأكيد بالطبع أن الأمر ليس سهلا”.

وكان بايرن ميونخ بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لضمان صدارة المجموعة، لكن الخسارة أمام بنفيكا وضعته في المركز الثاني، ليواجه العملاق البافاري، نظيره فلامنجو البرازيلي في دور 16، الأحد المقبل في ميامي جاردنز.

أما بنفيكا سيبقى في شارلوت، ويترقب مواجهة تشيلسي وصيف المجموعة الرابعة.

كما تسبب أول فوز لبنفيكا على بايرن ميونخ، في إقصاء بوكا جونيورز الأرجنتيني بعد تعادله مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 1-1.