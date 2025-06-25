عاجل: دي لا فوينتي يحذّر من المبالغة في تمجيد لامين يامال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أبدى لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، رأيه في النجم الشاب لامين يامال، مؤكدًا أنه لاعب موهوب جدًا، لكنه لا يزال في بداية مشواره.

قال دي لا فوينتي: “جميعنا نرى أنه يمكن أن يصبح لاعبًا رائعًا، وهو بالفعل كذلك، لكنه الآن مجرد موهبة واعدة، وليس أسطورة بعد”.

أضاف: “كما أقول دائمًا، الوصول إلى الأسطورية يحتاج إلى وقت ومراحل، لن يقترب أبدًا من هذه المكانة إذا كان كل ما يسمعه الآن هو المديح الفارغ، من دون أي نقد بنّاء”.

شدد المدرب الإسباني على أن يامال يمتلك وعيًا ناضجًا رغم صغر سنه، ويعرف ما يملكه بين يديه، لكنه حذّر من أن الغرق في عبارات الإطراء والتهليل لن يكون في مصلحة اللاعب.

وختم قائلاً: “لن نخدمه إذا اكتفينا بتقديم الجانب الإيجابي فقط، يجب أن نمنحه الدعم الحقيقي، لا الوهم الزائف”.