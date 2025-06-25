عاجل: مسؤولون إسرائيليون: إيران تمتلك منشآت سرية لتخصيب اليورانيوم

عدن - ياسمين عبد العظيم - يعتقد بعض المسؤولين الإسرائيليين أن إيران لا تزال تمتلك منشآت صغيرة سرية لتخصيب اليورانيوم، حسبما أفادت به صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

تخصيب اليورانيوم

ووفقا للمقال، ربما بنت طهران مثل هذه المنشآت حتى تتمكن من مواصلة تطوير برنامجها النووي في حال تعرض منشآت أكبر لضربات.

وذكرت شبكة CNN نقلا عن مصادر، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن الضربات الأمريكية على إيران لم تدمر المكونات الرئيسية لبرنامج طهران النووي.

الضربات الأمريكية على المنشآت الإيرانية

وكتب وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن في صحيفة “نيويورك تايمز”، مقالا أكد من خلاله أن إيران قادرة على إصلاح الأضرار التي سببتها الضربات الأمريكية لمنشآتها النووية بسرعة.

وأضاف بلينكن، نقلا عن خبراء، أن هناك شكوكا حول قدرة القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات على تدمير الأهداف في إيران.

وتابع: “لدى الخبراء الذين تحدثت معهم شكوك جدية حول قدرة القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات الفريدة، التي تزن 30 ألف رطل (13.6 طن)، على تعطيل منشأة فوردو وغيرها من الأهداف العميقة والمحصنة في البرنامج النووي الإيراني”.

وفي وقت سابق، صرح السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، لشبكة “CNN” بأن الجيش الأمريكي لم يوجه “ضربة قاضية” للبرنامج النووي الإيراني، على الرغم من تصريحات ترامب.