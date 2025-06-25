عاجل: احترام بيلباو؟ … الإعلام المدريدي يجب أن يصمت!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ دعا الصحفي الكتالوني ديفيد برنابيو، الإعلام المدريدي إلى التزام الصمت، وعدم الحديث تمامًا عن عدم احترام برشلونة لنادي أتليتك بيلباو من أجل حسم صفقة نيكو ويليامز.

ديفيد قال خلال تصريحات له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي:

“في هذا النوع من المفاوضات من الصعب أن تكون حذرًا”.

“لقد أمضى ريال مدريد 7 سنوات كاملة يتحدث فيها بشكل علني عن كيليان مبابي، عندما كان الأخير لاعبًا في باريس سان جيرمان”.

هي إشارة منه إلى أن الريال طوال تلك المدة لم يحترم باريس بأي شكل من الأشكال وتفاوض مع مبابي نفسه خلف الكواليس في العديد من المناسبات، وبالتالي لا يجب الحديث مطلقًا عن مفاوضات البارسا مع ويليامز، وخاصة من طرف الوسط المدريدي.