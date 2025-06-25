عاجل: موعد دفع برشلونة الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ كشف الصحفي جوتا جوردي عن الموعد الذي سيدفع فيه برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم نيكو ويليامز.

جوتا قال خلال تصريح له في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“البارسا سيدفع الشرط الجزائي في عقد ويليامز في الأول من شهر يوليو المقبل”.

الجدير بالذكر أن الإعلام الكتالوني قد أكد في الساعات الماضية، بأن اللاعب بدأ يستعد بالفعل لتوديع جماهير أتليتك بيلباو عبر مقطع فيديو سيتم نشره مباشرة بعد إعلان انتقاله للبلوغرانا.