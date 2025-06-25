عاجل: ألبرولا روجاس.. من عروض التلفاز إلى أفضل حكم في الليغا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: اختار الاتحاد الإسباني للحكام الحكم خافيير ألبرولا روجاس كأفضل حكم خلال الموسم الحالي من الدوري الإسباني، تقديرًا لأدائه المميز وقدرته على إدارة المباريات بثقة واتزان.

ألبرولا، البالغ من العمر 34 عامًا، مرّ بمسيرة فريدة نوعًا ما حيث بدأ بالظهور في مسابقات جمال مثل “ميستر لوس ييبينيس”، وشارك في برنامج مواعدة تلفزيوني، قبل أن ينطلق بقوة في عالم التحكيم، حيث أصبح أصغر حكم يقود مباراة في الليغا بعمر 26 عامًا.

كما واجه ألبرولا أزمة صحية خطيرة في عام 2022 كادت تنهي مسيرته، بعد إصابته باحتقان في الأوردة قرب الترقوة، لكنه تعافى وعاد بقوة.

وفي عام 2024، حصل على شارة التحكيم الدولية، في خطوة نحو مشاركات قارية منتظرة، وسط غياب الحكام الإسبان عن البطولات الكبرى مؤخرًا.

عرف بأسلوبه الهادئ، وتواصله الجيد مع اللاعبين، وسيطرته الواضحة على المباريات.

واليوم، يطمح لأن يكون وجه التحكيم الإسباني في الساحة الأوروبية.