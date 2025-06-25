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عاجل: موقف مانشستر يونايتد من إعارة راشفورد لبرشلونة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد الصحفي بول هيرست ، التابع لصحيفة تايمز البريطانية على التقارير الاسبانية التي تفيد بأن البارسا يفكر في إعارة راشفورد بعد التوقيع مع نيكو ويليامز.

وكشف الصحفي عن موقف مانشستر يونايتد من إعارة راشفورد للبارسا هذا الصيف ، قائلا:

“قرار اليونايتد واضح .. يريدون بيع نهائي بـ 40 مليون يورو او الموافقة على الاعارة مقابل دفع رسوم الصفقة كاملة بالاضافة الى تحمل راتب اللاعب بالكامل (325 ألف جنيه استرليني اسبوعيا)”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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