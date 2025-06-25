عاجل: انزعاج بيلباو من برشلونة … أمر منطقي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي إيدو بيدال عن استياء أتليتك بيلباو الشديد من برشلونة، في ظل قرب الأخير من حسم صفقة النجم نيكو ويليامز.

إيدو قال خلال تصريح له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي:

“ما يزعج بيلباو هو أن البارسا يتحدث بشكل علني عن لاعب لديه عقد بالفعل مع النادي الباسكي”.

الجدير بالذكر أن عقد نيكو مع الأتليتك يمتد حتى صيف العام 2027، وبالتالي كان يجب على البلوغرانا احترام ذلك الأمر من وجهة نظر النقاد وعدم التفاوض مع اللاعب نفسه دون الحصول على إذن من النادي.