عاجل: هل ينضم ميسي إلى دوري روشن السعودي الموسم المقبل؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف الإعلامي خالد الشنيف عن اقتراب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي، خلال الموسم المقبل.

الشنيف أكد أن انتقال ميسي سيكون مكسبًا ضخمًا للدوري، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج ” دورينا غير”، حيث قال:

-“ميسي يقترب من اللعب في دوري روشن السعودي الموسم المقبل، وهناك العديد من الأنباء التي تؤكد ذلك”.

-“وجود ميسي في الدوري السعودي سيكون إضافة كبيرة، بغض النظر عن النادي الذي سينضم إليه”.

-“الهلال يسعى للتعاقد معه، وكذلك الاتحاد، لكن الأهم أن قدوم ميسي سيزيد من فخامة الدوري السعودي”.