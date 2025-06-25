عاجل: نصيحة هامة إلى برشلونة لحسم صفقة نيكو ويليامز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ وجه الصحفي ياغو دي فيغا نصيحة هامة إلى برشلونة، من أجل حسم صفقة النجم نيكو ويليامز هذا الصيف.

ياغو قال خلال تصريح له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“إذا كنت ذكيًا وعليك التفاوض، فلا تقم بتسريب تفاصيل العملية بأكملها”.

هي إشارة منه إلى أن البارسا يجب عليه التوقف عن تسريب الأخبار المتعلقة بهذه الصفقة إلى وسائل الإعلام، وكان لزامًا عليه من البداية العمل في صمت لحين حسم الأمور بشكل رسمي.