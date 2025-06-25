عاجل: ناد إنجليزي يخطط لصفقة مزدوجة من يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد العظيم - ذكر تقرير صحفي إنجليزي، أن نادي نوتنجهام فورست يخطط لإبرام صفقة مزدوجة من نظيره يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة “الديلي ميل“، فإن نوتنجهام، الذي يدربه البرتغالي نونو سانتو، يسعى للتعاقد مع ثنائي السيدة العجوز، تيموثي وياه وصامويل مبانجولا، مقابل 20 مليون إسترليني.

وكان نوتنجهام فورست قد رفض عرضًا بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني، من نيوكاسل، للتفريط في خدمات الجناح أنتوني إيلانجا.

ويعتقد مسئولو نوتنجهام، أن بإمكانهم إتمام الصفقتين، بمبلغ يقل عن 20 مليون جنيه إسترليني مجتمعين.

ويُعتقد أن السعر المنخفض نسبيًا يعود إلى حاجة يوفنتوس، إلى جمع أموال، من أجل إعادة بناء تشكيلته للموسم الجديد.

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وسيشارك نوتنجهام فورست في دوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم المقبل، بعدما احتل المركز السابع بجدول ترتيب البريميرليج.

ومن المتوقع أن يقوم نوتنجهام ببيع لاعب أساسي واحد على الأقل هذا الصيف، ومع تراجع اهتمام مانشستر سيتي بضم مورجان جيبس وايت، باتت فرص نيوكاسل في التعاقد مع إيلانجا أكبر.

ويُقدر سعر أنتوني إيلانجا جناح مانشستر يونايتد السابق، بنحو 60 مليون جنيه إسترليني.

في الوقت نفسه، يأمل نوتنجهام فورست في ضم المهاجم البرازيلي إيجور جيسوس، بعد أن ينهي ناديه بوتافوجو، مشاركته في كأس العالم للأندية.