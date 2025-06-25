عاجل: هل سيشارك ميتروفيتش مع الهلال أمام باتشوكا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب غياب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، عن مواجهة باتشوكا، في كأس العالم للأندية.

ميتروفيتش أجرى جلسة علاجية برفقة طبيب الفريق في النادي الصحي بمقر سكن اللاعبين، ثم قام ببعض التمارين اللياقية للحفاظ على لياقته، تحسبًا للمشاركة في الأدوار الإقصائية في حال تأهل الزعيم.

النجم الصربي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، جعلته يغيب عن تدريبات الفريق منذ اليوم الثاني لوصول البعثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.