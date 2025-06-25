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عاجل: بث مباشر: اتفرج مباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

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عاجل: بث مباشر: اتفرج مباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

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عدن - ياسمين عبد العظيم - اتفرج بالفيديو البث المباشر لمباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يستضيف ملعب لينكون فاينانشال فيلد، فجر الأربعاء، مباراة الترجي وتشيلسي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

الترجي يدخل المباراة برغبة واضحة في الفوز بغية التأهل لدور الـ 16 والوصول إلى النقطة السادسة بعد الفوز على لوس أنجلوس في الجولة الماضية.

الترجي يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى ثمن النهائي رفقة فلامنجو المتصدر، أما في حال انتهت المباراة بالتعادل أو الهزيمة يصل تشيلسي إلى الدور القادم.

ما القنوات الناقلة لمباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تشكيل الترجي لمباراة تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب الترجي ماهر كنزاري الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3
حارس المرمى بشير بن سعيد
الدفاع محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة
الوسط خليل القنيشي – عبد الرحمن كوناتي – أونوتشي أوجبيلو
الهجوم إلياس موكوانا – يان ساس – أشرف الجبري

تشكيل تشيلسي لمباراة الترجي في كأس العالم للأندية 2025

أما مدرب تشيلسي، إنزو ماريسكا، فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3
حارس المرمى فيليب يورجنسن
الدفاع مالو جوستو – توسين أدارابيويو – بينوا بادياشيلي – جوش أتشيمبونج
الوسط كيرنان ديوسبري هال – روميو لافيا – إنزو فيرنانديز
الهجوم نوني مادويكي – ليام ديلاب – كريستوفر نكونكو
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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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