عاجل: آيت نوري… السلاح الجديد في خطة غوارديولا الهجومية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: قدّم الجزائري ريان آيت نوري بداية لافتة رفقة مانشستر سيتي، عقب انتقاله من وولفرهامبتون مقابل 40 مليون يورو، ليصبح أحدث صفقات بيب غوارديولا التي تعكس رؤيته التكتيكية الدقيقة.

رغم أنه كان معروفًا بانضباطه الدفاعي، إلا أن آيت نوري أظهر قدرات هجومية مميزة جذبت انتباه المدرب الإسباني.

خلال ظهوره الأول أمام العين في مونديال الأندية، قدم آيت نوري أداءً استثنائيًا: لمس الكرة 92 مرة، نفّذ 56 تمريرة بدقة 95%، وشارك بقوة في الهجوم بـ7 لمسات في منطقة الخصم، كما فاز بسبع مواجهات واستعاد خمس كرات، مما أظهر قدرته على التوازن بين الدفاع والهجوم.

ولم يخفِ غوارديولا إعجابه: “كنا نعرف ما يستطيع فعله، ذكي جدًا في الثلث الأخير، ويمنحنا تنوعًا دفاعيًا وهجوميًا”، مؤكدًا أنه سوف يمنح الفريق حلولًا طالما افتقدها في الجهة اليسرى.

ومع تأهل السيتي المبكر إلى دور الـ16، ينتظر الفريق مواجهة حاسمة للغاية أمام يوفنتوس الإيطالي من أجل تأمين صدارة المجموعة وتجنب مواجهة محتملة أمام ريال مدريد.

كل المؤشرات تشير إلى أن آيت نوري سيبدأ اللقاء، ليواصل رحلته كقطعة أساسية في مشروع غوارديولا الجديد.