عاجل: موعد مباراة الوداد والعين في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على موعد مباراة الوداد والعين في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع…

يخوض الوداد المغربي مواجهة عربية خالصة مع العين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

الوداد والعين فقدا فرصة التأهل إلى ثمن نهائي المونديال، بعد الخسارة أمام يوفنتوس ومانشستر سيتي في الجولتين السابقتين.

ويستعرض كووورة، في السطور التالية، موعد مباراة الوداد والعين، في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.