عاجل: حمزة علاء مودعا جماهير الأهلي: “أصعب قرار في حياتي ويارب أرفع راسكم”

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن حمزة علاء، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، رحيله رسميًا عن القلعة الحمراء، موجهًا رسالة وداع مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، عبّر فيها عن مشاعره بعد انتهاء رحلته داخل جدران النادي الذي قضى فيه 16 عامًا من عمره.

وقال حمزة في رسالته: “أكيد الكلام جاي متأخر، وعشان كده حابب أعتذر، من حوالي شهر أخدت أصعب قرار في حياتي، وهو إني أسيب بيتي بعد 16 سنة من عمري قضيتهم جوه النادي الأهلي”.

القرار الأصعب

وأضاف: “القرار كان صعب، لكن كان لازم أفكر في مستقبلي. يمكن الفرصة مجتش زي ما كنت بتمنى، بس كل حاجة بتحصل بيكون ربنا كاتبها، ورب الخير لا يأتي إلا بالخير”.

ووجّه حمزة شكرًا خاصًا لجماهير النادي الأهلي، مؤكدًا أن محبتهم لم تكن يومًا مرتبطة بعدد الدقائق التي لعبها، بل كانت دائمًا حافزًا وسندًا له، قائلاً: “حسيت معاكم إني أحسن حارس في العالم وأنا بلعب في بطولة أفريقيا والأولمبياد”.

رسالة إلى إدارة الأهلي

كما عبّر عن امتنانه لإدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، ولكل المدربين والعاملين الذين تعامل معهم خلال مسيرته، مؤكدًا أن علاقته بالنادي ستظل قوية رغم الرحيل، قائلاً: “هفضل دايمًا مشجع للكيان من قلب التالتة شمال”.

واختتم حمزة علاء، رسالته بدعواته بأن يكون عند حسن ظن الجماهير في خطوته المقبلة، التي لم يكشف عن تفاصيلها بعد، مشيرًا إلى أنه يطمح لرفع اسم النادي الأهلي عاليًا في تجربته القادمة.