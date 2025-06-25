عاجل: فوز بنفيكا البرتغالي على بايرن ميونخ فى مونديال الأندية وسقوط بوكا جونيورز

شكرا لاهتمامكم بخبر فوز بنفيكا البرتغالي على بايرن ميونخ فى مونديال الأندية وسقوط بوكا جونيورز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - فجر بنفيكا البرتغالي، قمة مفاجآت بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الفوز على ٠بايرن ميونخ الألماني، بهدف نظيف في ختام دور المجموعات ليتصدر الفريق البرتغالي قمة المجموعة وخلفه بايرن ميونخ ليصعدا معا إلى دور الـ16 .

وتكررت المفاجأة فى لقاء بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، الذى أنتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

بنفيكا البرتغالي يتصدر المجموعة الثالثة بالفوز على بايرن ميونخ الألماني

تصدر بنفيكا البرتغالي، المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب بنك أمريكا في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 لكرة القدم، التي تُقام بمشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ الساحرة المستديرة بالولايات المتحدة الأمريكية،

ملخص مباراة بنفيكا ضد البايرن بمونديال الأندية

وشهدت مواجهة بنفيكا ضد البايرن في المجموعة الثالثة بمونديال الأندية، الكثير من الندية والحماس والإثارة بين لاعبي الفريقين، حيث ظلت النتيجة مُعلقة حتى الثواني الأخيرة من صافرة النهاية، في ظل تقارب أداء ومستوى اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

وأحرز لاعب خط الوسط النرويجي الشاب، أندرياس شجيلديروب، هدف التقدم مبكرًا لمصلحة فريق النسور في الدقيقة 13 من بداية أحداث الشوط الأول، بمهارة فردية أكثر من رائعة داخل منطقة الجزاء، بعدما استلم تمريرة ساحرة من مواطنه صانع الألعاب المخضرم، فردريك أورسنيس.

وأجرى المدير الفني البلجيكي لفريق البايرن، فينسنت كومباني، عددًا من التبديلات الهجومية خلال أحداث الشوط الثاني، بدخول كل من ثنائي خط الوسط المميز، جوشوا كيميش ومايكل أوليز، بالإضافة إلى رأس الحربة الدولي الإنجليزي، هاري كين.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم للأندية 2025

ورفع فريق بنفيكا البرتغالي رصيده بعد هذا الفوز الصعب والثمين إلى 7 نقاط، ليرتقي إلى المرتبة الأولى والصدارة بجدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية، بينما توقف رصيد بايرن ميونخ الألماني عند 6 نقاط في المركز الثاني والوصافة.

ويأتي نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني بالمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة، يليه فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بالمركز الرابع والأخير دون أي رصيد من النقاط، حيث يلعب الفريقان حاليًا على أرضية ملعب جيوديس بارك المحلي في ولاية تينيسي الأمريكية.

سقوط بوكا جونيورز الأرجنتيني فى كمين أوكلاند سيتي

انتهت قبل لحظات قليلة مباراة أوكلاند سيتي ضد بوكا جونيورز التي أقيمت مساء أمسِ الثلاثاء الموافق 24 يونيو، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لحساب منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، في بطولة كأس العالم للأندية 2025 لكرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية، على أرضية ملعب جيوديس بارك المحلي في ولاية تينيسي.

تفاصيل مواجهة أوكلاند سيتي ضد بوكا جونيورز

وشهد لقاء أوكلاند سيتي ضد بوكا جونيورز بالمجموعة الثالثة في مونديال الأندية، بعض الأحداث المثيرة بعدما توقف اللعب لمدة طويلة خلال أحداث الشوط الثاني، لسوء حالة الطقس وتعرض محيط الملعب لعاصفة جوية قوية.

وتقدم الفريق الأرجنتيني أولًا في النتيجة بالدقيقة 26 من بداية أحداث الشوط الأول عن طريق النيران الصديقة، بعدما وضع حارس المرمى للنادي النيوزيلندي، ناثان كايل جارو، الكرة بالخطأ في شباك فريقه، بينما شهدت الدقيقة 26 تبديل مبكر للبوكا بدخول لاعب خط الوسط، كيفن زينون، بدلًا من زميله اللاعب الشاب، إكسيكويل زيبالوس.

وأدرك فريق أوكلاند التعادل بالدقيقة 52 من زمن الشوط الثاني، بهدف مميز لنجم قلب الدفاع الدولي المخضرم، كريستيان توماس جراي، بمهارة فردية أكثر من رائعة داخل منطقة الجزاء، بعدما استلم تمريرة ساحرة من المهاجم، إستيبان لاجوس جيرالدو.