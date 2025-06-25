عاجل: طقس الأربعاء.. حرارة مرتفعة ورطوبة عالية

عدن - ياسمين عبد العظيم - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء 25 يونيو، طقس حار إلى شديد الحرارة ورطب خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة المحسوسة عن المُعلنة بقيم تتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

كما تظهر شبورة مائية خفيفة خلال الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، تشمل القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء