عاجل: طقس الأربعاء.. حرارة مرتفعة ورطوبة عالية

شكرا لاهتمامكم بخبر طقس الأربعاء.. حرارة مرتفعة ورطوبة عالية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء 25 يونيو، طقس حار إلى شديد الحرارة ورطب خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.
ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة
وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة المحسوسة عن المُعلنة بقيم تتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.
كما تظهر شبورة مائية خفيفة خلال الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، تشمل القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناة ووسط سيناء.
درجات الحرارة اليوم الأربعاء
- القاهرة: 23 الصغرى، 35 العظمى
- العاصمة الإدارية: 22 الصغرى، 36 العظمى
- 6 أكتوبر: 21 الصغرى، 36 العظمى
- بنها: 22 الصغرى، 35 العظمى
- دمنهور: 21 الصغرى، 33 العظمى
- وادي النطرون: 21 الصغرى، 36 العظمى
- كفر الشيخ: 22 الصغرى، 34 العظمى
- المنصورة: 22 الصغرى، 34 العظمى
- الزقازيق: 23 الصغرى، 36 العظمى
- شبين الكوم: 23 الصغرى، 34 العظمى
- طنطا: 22 الصغرى، 34 العظمى
- دمياط: 23 الصغرى، 31 العظمى
- بورسعيد: 24 الصغرى، 31 العظمى
- الإسماعيلية: 21 الصغرى، 37 العظمى
- السويس: 22 الصغرى، 36 العظمى
- العريش: 21 الصغرى، 33 العظمى
- رفح: 20 الصغرى، 32 العظمى
- رأس سدر: 23 الصغرى، 37 العظمى
- نخل: 17 الصغرى، 35 العظمى
- سانت كاترين: 15 الصغرى، 32 العظمى
- الطور: 25 الصغرى، 34 العظمى
- طابا: 21 الصغرى، 33 العظمى
- شرم الشيخ: 27 الصغرى، 39 العظمى
- الإسكندرية: 21 الصغرى، 30 العظمى
- العلمين: 22 الصغرى، 29 العظمى
- مطروح: 23 الصغرى، 29 العظمى
- السلوم: 21 الصغرى، 31 العظمى
- سيوة: 22 الصغرى، 36 العظمى
- الغردقة: 27 الصغرى، 37 العظمى
- مرسى علم: 28 الصغرى، 38 العظمى
- شلاتين: 26 الصغرى، 36 العظمى
- حلايب: 27 الصغرى، 34 العظمى
- أبو رماد: 26 الصغرى، 36 العظمى
- رأس حدربة: 28 الصغرى، 33 العظمى
- الفيوم: 22 الصغرى، 35 العظمى
- بني سويف: 22 الصغرى، 36 العظمى
- المنيا: 21 الصغرى، 36 العظمى
- أسيوط: 22 الصغرى، 38 العظمى
- سوهاج: 23 الصغرى، 39 العظمى
- قنا: 26 الصغرى، 41 العظمى
- الأقصر: 27 الصغرى، 42 العظمى
- أسوان: 27 الصغرى، 41 العظمى
- الوادي الجديد: 25 الصغرى، 38 العظمى
- أبو سمبل: 25 الصغرى، 39 العظمى