عاجل: فولهام يتحرك لقطع الطريق على إيفرتون

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث تقرير صحفي عن تحرك نادي فولهام، للاحتفاظ بلاعبه الهولندي كيني تيتي، البالغ من العمر 29 عامًا، والذي يتمتع باهتمام متزايد من جانب إيفرتون.

وبحسب خبير ميركاتو اللاعبين، فابريزيو رومانو، فإن فولهام لا زال في سباق الاحتفاظ بالنجم الهولندي، الذي سينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي في 30 يونيو/حزيران الجاري.

وذكر موقع “Voetbalzone” أن كيني تيتي كان في طريقه للرحيل مجانا عن صفوف فولهام، لكن ناديه الحالي يقوم بمحاولة أخيرة، لتمديد عقده، حيث قدم أمس الثلاثاء، عرضًا جديدًا.

وكان تيتي قد بدا في وقت سابق، قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف إيفرتون، بعد أن أفاد رومانو بأنه توصل إلى اتفاق شفهي مع التوفيز.

والكرة الآن في ملعب تيتي، الذي يلعب بقميص فولهام منذ سبتمبر/أيلول 2020، علمًا بأن خريج أكاديمية أياكس، خاض ما لا يقل عن 121 مباراة مع الفريق الإنجليزي، الذي يقوده حاليًا المدرب ماركو سيلفا.

وقبل انتقاله إلى فولهام، لعب كيني تيتي لصالح ليون الفرنسي، الذي ضمه في 2017 مقابل 4 ملايين يورو، قادمًا من أياكس الهولندي.

أما على الصعيد الدولي، فقد شارك تيتي في 14 مباراة مع المنتخب الهولندي منذ ظهوره الأول في 2015، لكنه خرج من حسابات الطواحين بعد تصفيات كأس العالم 2022.