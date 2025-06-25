عاجل: كيف تفاعلت الجماهير المدريدية على صورة مبابي بعد فقدان وزنه؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أثارت الصور الأخيرة لكيليان مبابي، نجم ريال مدريد، الكثير من ردود الفعل بين جماهير الفريق، بعدما ظهر بوضوح تأثير الوعكة الصحية التي ألمّت به مؤخراً، فقد ظهر المهاجم الفرنسي فاقدا جزءاً ملحوظاً من وزنه وكتلته العضلية، نتيجة إصابته بجفاف حاد جراء نوبة قوية من التهاب المعدة، استدعت دخوله المستشفى.

ورغم عودته إلى التدريبات داخل صالة الألعاب الرياضية، لم يظهر مبابي بعد على أرضية الملعب، ما زاد من قلق المشجعين بشأن جاهزيته قبل المواجهة الحاسمة ضد ريد بول سالزبورغ في كأس العالم للأندية.

وإليكم بعض ردود الأفعال للجماهير كما رصدتها صحيفة “سبورت” الاسبانية :

قال أحد مشجعي ريال مدريد عبر إكس: “مبابي دائمًا مقاتل، ونتطلع إلى عودته أقوى من ذي قبل بإذن الله، الأهم أن يعود إلى صحته كاملة”.

وعلق متابع آخر: “الفارق واضح في الصور بين حالته قبل المرض وبعده، نتمنى له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب”.

أشار أحد المشجعين على إنستغرام:

“نحن بحاجة إليك في المباراة القادمة يا مبابي، الجماهير كلها معك ولن تتخلى عنك”.

وأوضح محلل رياضي: “الوضع مؤثر بلا شك، لكن إرادة مبابي العالية ستساعده على استعادة مستواه، ريال مدريد بحاجة إلى نجم كبير مثله.”