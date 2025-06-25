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عاجل: أحمد أمين أوفا على أعتاب البنك الأهلي تحسبًا لرحيل أسامة فيصل

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عاجل: أحمد أمين أوفا على أعتاب البنك الأهلي تحسبًا لرحيل أسامة فيصل

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عدن - ياسمين عبد العظيم -  قال الإعلامي خالد الغندور، أن مصدر بنادي البنك الأهلي، كشف أن إدارة النادي اقتربت من الحصول على خدمات اللاعب أحمد أمين أوفا مهاجم نادي إنبي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وشدد المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، أن النادي أجرى مفاوضات مع اللاعب والنادي خلال الأيام القليلة الماضية لحسم الصفقة.

واختتم، اللاعب اقترب بقوة من الانضمام لصفوف البنك الأهلي تحسبًا لرحيل المهاجم أسامة فيصل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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