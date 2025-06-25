عاجل: بصمة هويسين تظهر سريعا على الريال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تصدر ديان هويسين مدافع ريال مدريد الجديد غلاف صحيفة ماركا الاسبانية.

غلاف الماركا :

“هويسين ، في غضون 10 أيام فقط”

“أحدث صفقات ريال مدريد يترك بصمته في وقت قياسي”.

“النادي يشيد بتألق قلب الدفاع “.

“انهى بسرعة مشكلة الدفاع التي كانت تزعح تشابي “.

وكان لـ فرانكو ماستانتونو وتصريحاته الاخيرة جزء من الغلاف:

“ماستانتونو: أقنعني تشابي الونسو ، رغبة المدرب في التعاقد معي غيرت كل شيء”.