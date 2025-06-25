عاجل: معركة بين يوفنتوس ونابولي على نجم اليونايتد

عدن - ياسمين عبد العظيم - يستعد يوفنتوس لدخول معركة طاحنة ضد غريمه نابولي، من أجل الظفر بخدمات الإنجليزي جادون سانشو نجم مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقضى سانشو، البالغ من العمر 25 عامًا، موسم 2024-2025، ضمن صفوف تشيلسي، على سبيل الإعارة، من المان يونايتد.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” نقلًا عن شبكة “سكاي سبورت“، أن يوفنتوس قرر التحرك بجدية لجلب سانشو إلى الدوري الإيطالي.

ومن المنتظر عقد مكالمة فيديو بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد، غدا الأربعاء، لمناقشة وضع اللاعب السابق لبوروسيا دورتموند.

في الوقت نفسه، أجرى نابولي بطل الكالتشيو، اتصالات مع وكلاء سانشو، لاستطلاع إمكانية انتقاله إلى فريق المدرب أنطونيو كونتي.

وكان يوفنتوس قد بدأ بالفعل، محادثات في الأيام الماضية مع مانشستر يونايتد، وكذلك مع ممثلي اللاعب، الذي يمتد عقده مع الشياطين الحمر حتى صيف 2026.

تجدر الإشارة إلى أن سانشو كان هدفًا سابقًا لليوفي خلال صيف 2024، حين كان كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي السابق، هو المسئول عن سوق الانتقالات للسيدة العجوز.