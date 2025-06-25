عاجل: الشنيف يفجرها: ميسي في الطريق إلى الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار الإعلامي السعودي خالد الشنيف، لاعب أهلي جدة السابق، الجدل بتصريحات جديدة حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، مشيرًا إلى أن “البرغوث” في طريقه للانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم ميسي بالدوري السعودي في وقت سابق، وتحديدًا خلال صيف 2023، حين فشل الهلال في التعاقد معه رغم المحاولات الجادة.

وقال الشنيف خلال ظهوره التلفزيوني: “حسب مصادرنا والأخبار المتداولة، فإن ميسي قادم إلى الدوري السعودي، وجوده سيضيف الكثير من القوة والإثارة، وسيجعل الدوري أكثر متابعة، بدون أدنى شك”.

وأضاف: “جميع الأندية السعودية، خاصة فرق القمة، تحلم بالتعاقد مع ميسي، ولكن حتى الآن لم تتحدد وجهته بشكل نهائي، على أي حال، سنفتخر كثيرًا بانضمام أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم إلى دورينا”.

وختم حديثه قائلاً: “أتمنى انضمامه لأي نادٍ سعودي، فالأهم أنه سيكون ضمن منظومة الدوري، وسنستمتع بوجوده بغض النظر عن القميص الذي سيرتديه”.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع إنتر ميامي في ديسمبر / كانون الأول المقبل، وهو ما يزيد من احتمالات تحرك الأندية السعودية لمحاولة الظفر بخدماته، خاصة في ظل استمرار التوجه نحو استقطاب النجوم العالميين إلى دوري روشن.