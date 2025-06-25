عاجل: فضل سيميوني على الأتليتي لا أحد ينكره … ولكن!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي فيرناندو غاريا عن توديع أتلتيكو مدريد كأس العالم للأندية مبكرًا.

غاريا قال خلال تصريحات له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“إنها مسألة طموح، لقد جعلنا المدرب دييغو سيميوني نجلس على نفس طاولة الطعام ونأكل مع العظماء”.

“لكننا نريد الآن تجربة أفضل الأطباق”.

هي إشارة منه إلى أن الجميع يُقدر ما فعله سيميوني من أجل الأتليتي طيلة السنوات الماضية، ولكن التشولو بحاجة إلى التطوير من نفسه وتطوير عقلية الفريق معه، حتى يصبح من كبار القوم في أوروبا ولا يكتفي فقط بشرف المحاولة.