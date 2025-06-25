عاجل: شكوك حول مشاركة مدافع الهلال أمام باتشوكا

عدن - ياسمين عبد العظيم - يسيطر الغموض على موقف حسان تمبكتي مدافع الهلال السعودي، من المشاركة في مواجهة باتشوكا المكسيكي.

ويستعد الهلال لمواجهة باتشوكا، فجر الجمعة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لصحيفة “الرياضية“، فإن تمبكتي خضع لجلسات علاجية بعد شعوره بآلام عضلية نتيجة الإجهاد، خلال مواجهة الفريق أمام سالزبورج، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتنتظر إدارة الجهاز الفني بقيادة سيموني إنزاجي، نتائج الفحوصات والاختبارات البدنية التي سيخضع لها اللاعب خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد مدى قدرته على خوض لقاء باتشوكا.

ومن المقرر أن يخوض الهلال، حصته التدريبية الأخيرة في واشنطن، على منشأة أنوفا الرياضية، على أن ينتقل بعدها إلى مدينة ناشفيل، لمواصلة التحضيرات لمواجهة باتشوكا.

ويحتل الهلال، المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين، ويحتاج إلى الفوز في الجولة الأخيرة لضمان التأهل إلى ثمن النهائي.