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عاجل: بايرن ميونخ خصم محتمل لريال مدريد في نصف نهائي مونديال الاندية حال التأهل

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  • عاجل: بايرن ميونخ خصم محتمل لريال مدريد في نصف نهائي مونديال الاندية حال التأهل 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- حسم بايرن ميونخ تأهله الى دور الـ 16 من مونديال الاندية رغم هزيمته ضد بنفيكا بهدف دون رد، مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة مونديال الاندية.

بايرن ميونخ تأهل كوصيف للمجموعة الثالثة ليضرب موعدا مع متصدر ترتيب المجموعة الرابعة نادي فلامنيغو البرازيلي في دور الـ 16 من البطولة.

بايرن ميونخ الآن في نفس مسار ريال مدريد ومن المحتمل أن يتواجها الفريقين في نصف النهائي حال التأهل .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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