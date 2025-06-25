عاجل: الجيش يستهدف دوري الأبطال ويبلغ سانتوس بهدف

عدن - ياسمين عبد العظيم - حدد الجيش الملكي المغربي أهدافه للموسم المقبل، خلال اجتماع جمع رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة بالمدرب البرتغالي ألكسندرو سانتوس، قبل انطلاق عطلة اللاعبين والجهاز الفني.

وخلال اللقاء، تم تأكيد أن الفريق لن يتنازل عن لقب الدوري المغربي، بعدما خسره بطريقة مثيرة في الموسمين الماضيين، مكتفيًا بالمركز الثاني. كما مثّلت المطالبة بحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد غياب دام 40 عامًا، مفاجأة مدوية ضمن الاتفاق مع المدرب البرتغالي، خاصة أن آخر تتويج للنادي بالبطولة يعود إلى عام 1985.

وكان الجيش الملكي قد بلغ ربع نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال، قبل أن يودّع البطولة على يد بيراميدز المصري، بخسارة 4-3 في مجموع المباراتين.

هذه المشاركة شجّعت إدارة النادي على الاستجابة لمطالب سانتوس، الذي اشترط إجراء تعاقدات قوية للمنافسة على اللقب القاري.

في هذا السياق، نجح الجيش في دعم صفوفه بصفقتين بارزتين، بضم الحارس الدولي رضا التكناوتي والمدافع يونس عبد الحميد، إلى جانب استعادة المهاجم حمزة خابا بعد تجربة قصيرة في الدوري الكويتي.