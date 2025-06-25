عاجل: بعد فوزه بجائزة نجم العام.. أحمد زاهر يوجه الشكر لصناع مسلسل سيد الناس

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه النجم أحمد زاهر، رسالة شكر لصناع مسلسل سيد الناس، وذلك بعد تكريمه بجائزة “نجم العام” من مجلة “نيش” البريطانية، عن أدائه المميز لشخصية “الجباس”، الذي قدمها في مسلسل سيد الناس، خلال موسم دراما رمضان الماضي.

أحمد زاهر

ونشر أحمد زاهر، مجموعة صور من حفل التكريم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلًا: “تشرفت بتكريمي بجائزة (نجم العام) من مجلة نيش عن دور الجباس في مسلسل سيد الناس”.

وأضاف: “شكرًا أستاذ نادي، وشكرًا مجلة نيش على هذا التكريم المحترم، وشكرًا لكل صناع مسلسل سيد الناس، وعلى رأسهم المخرج محمد سامي”.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم.