عاجل: حسام الشاعر يعلن عن كشف حساب الإتحاد المصري للغرف السياحية في 200 يوم ومطالب وفرص في إنتظار تدخل الحكومة

شكرا لاهتمامكم بخبر حسام الشاعر يعلن عن كشف حساب الإتحاد المصري للغرف السياحية في 200 يوم ومطالب وفرص في إنتظار تدخل الحكومة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أقام الاتحاد المصري للغرف السياحية، مساء اليوم، مؤتمرًا صحفيًا وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية، حيث قدم حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الإتحاد، كشف حساب لفترة ال 200 يوم من رئاسته.

وقال “الشاعر” ان كان على رأس أولويات الإتحاد المصري للغرف السياحية العمل على تحسين تجربة السائح القادم لمصر منذ بداية وصوله المطارات المصرية، وتعاملاته مع العاملين والذين خضعوا للتدريب لتطوير مهاراتهم.

وأشاد حسام الشاعر، بحالة الاستقرار الأمني بمصر لما كان لها من مردود جيد على قطاع السياحة، وأسند ذلك لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وجهت رسالة للعالم ان مصر بلد أمن وأمان ولم تتأثر بحرب غزة.

واشار “الشاعر” عن تأثر الحجوزات الجديدة للسياحة وانخفاضها بنسبة 20ل 30% لاسيمًا لأحداث الحرب بين إيران وإسرائيل، وبعد توقف الحرب مقرر ان يشهد هذا الموسم ارتفاع في نسبة السياحة، مؤكدًا لعدم وجود إلغاء في الحجوزات.

على صعيد متصل وجه “الشاعر”، الشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، لما قدمه من دعم كبير للجنة الاستشارية واستماعه لمقترحات الغرفة، فضلًا عن التنسيق الدائم والعلاقة الجيدة مع وزارة السياحة والآثار مما له من اثر لتسهيل المأموريات.

بروتوكول تعاون مع التربية والتعليم وتدريب طلبة السياحة والفنادق وتوفير فرص عمل فور التخرج

وأشار رئيس إتحاد الغرف السياحية، لعقد بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتدريس أهمية السياحة في المناهج الدراسية، فضلًا عن عقد بروتوكول مع جامعة حلوان للسياحة والفنادق، على ان يتدرب الطالب 6 أشهر نظري و6 أشهر عملي، على ان بعد إنتهاء الطالب دراسته يجد مكان له في سوق العمل، من خلال التسجيل على الويب سايت وذلك للتسهيل ومعرفة الخريجين الذين خضعوا للتدريب والاستفادة من الفنادق والمطاعم وتوفير فرص عمل لهم فيها.

واشاد “الشاعر” بالتعاون القائم بين وزارتي النقل والسياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وعمل طرق سياحية مشيرًا لافتتاح طريق طيبة وذلك ليقطع مسافة 70 كم بين الغردقة والأقصر.

وكشف “الشاعر” عن إجتماعات وزيرا السياحة والآثار والنقل وذلك لعمل طرق جديدة تربط بين المحافظات السياحية المختلفة للتسهيل على السائح، وطلب بضرورة إنشاء طريق دولي سريع من الغردقة لمرسي علم فضلًا عن طريق يربط بين مرسي علم وأسوان _ ومرسي علم وأدفو.

وقال حسام الشاعر ان الاتحاد المصري للغرف السياحية يقوم بدوره على اكمل وجه كاشفًا عن إجراء 3 جلسات بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب وتم تسويه ماليات لشركات مع الضرائب وتدارك الأمر وذلك قبل رجوع الضرائب للنيابة العامة.

وأشار الشاعر لوجود 200.000 غرفة فندقية بمصر ولكي نستقبل 30 مليون سائح، فلا بد ان بتوفر ادي مصر ضعف عدد الغرف الفندقية.

الشاعر: نطالب الحكومة بعدم فرض رسوم على تحويل المباني السكنية لغرف فندقية

لذا مقرر ان يتم الإستحواذ على الفنادق المغلقة والتي يبلغ عدد الغرف فيها 30.000 غرفة، فضلًا عن تحويل العمارات السكنية لغرف فندقية بمنطقة وسط البلد “بيوت الإجازات” وذلك لزيادة عدد الغرف الفندقية.

وقال رئيس اتحاد الغرف السياحية، ان مطلوب قرار مجلس الوزراء لامكانية تحويل المباني السكنية لغرف فندقية وطالب بضرورة عدم إلزام المواطنين لدفع رسوم التحويل، أسوة بدولة المغرب والتي تدفع 20% حوافز لمواطنيها عند القيام بالتحويل.

واستشهد “الشاعر” أيضًا باليونان، التي تقدم أيضًا حوافز لمواطنيها مطالبًا بضرورة إصدار قرار مجلس الوزراء بالتحفيز.

على صعيد متصل اعلن “الشاعر” عدم إعلان الحكومة حتي الان مصير طرح المباني الحكومية لتحويلها لفنادق، ان تكون حق انتفاع أو بيع أمام المستثمريين، مشيرًا لرؤية الرئيس السيسي في إعادة إحياء “القاهرة الفاطمية”.

واعلن عن اقتراحه ان يكون هناك آليه إدارة القاهرة الفاطمية أسوة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لضمان الإستمرارية في الأمن والنظافة وعدم عودة الباعة الجائلين للافتراش على الأرصفة.

وكشف خطة تطوير منطقة نزلة السمان وتحويلها لنموذج مثل مراكش وترخيص الشقق تحت مسمي “منزل”، مستكملًا بضرورة تنفيذ هذه الخطة أيضًا في النوبة والقاهرة، مؤكدًا لاقتناع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بهذه الفكرة

الضرائب المفروض على الملاهي والمهرجانات لها مردود سلبي

وانتقد “الشاعر” الضرائب المفروضه على الملاهي في مصر والتي تبلغ نسبتها 44‎%‎ لما لها من مردود سلبي على إقامة الفعاليات والمهرجانات والتي تساعد على مزيد من الحركة السياحية وتنوعها في مصر، وأكد حديثة بمثال عن دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بدورها قامت بتشجيع الفنادق والملاهي بها وقامت بإلغاء الضريبة المقررة عليها لتشجيعها وبالفعل حاليًا دبي مميزة بالحفلات والملاهي والفعاليات، مشيرًا بأن مصر لديها الكثير من الفنادق ولكن الترفيه قليل فيها، لاسيمًا للضريبة المفروضة على الحفلات والترفيه فيها والتي تبلغ قيمتها 44‎%‎.

وعن دور الاتحاد في محاربة حرق الأسعار بالفنادق، قال حسام الشاعر ان الاتحاد أنشأ لجنة البيع أقل من التكلفة وهذه اللجنة تمارس عملها ويوجد شكاوي بالفعل ضد عدد من الشركات ويتم العمل عليها لمجابهتها.

وعن دور غرفة الغوص أشاد “الشاعر” بمجهودات الغرفة متمثلة في رئيسها مصطفي حفني، والذي توصل لاتفاق مع النقل بعد إغلاق البحر أمام الغواصين لاكثر من مرة وذلك لاعتماد نزول الغواصين والسماح بأنشطة الغوص عندما يكون البحر لا يتعدي عن 16 عقدة، بينما الغرفة طالبت ان يتم السماح للنزول حتى 25 عقدة وعلى ضوءه تم الاتفاق على الاعتماد على خبير دولي ليضع معاير الغوص التي يجيب اتباعها مع البحر في مصر ليتم اعتمادها من قبل وزارة النقل.

حسام الشاعر: مافيش حد بيخرج فلوسه برا مصر والفنادق مراقبة ذاتيًا

وعن إيرادات السياحة قال “الشاعر” الاتحاد المصري للغرف السياحية غير المسئول عن اعلانه لإيرادات السياحة بمصر، وانتقد تصريحات رئيس البنك المركزي الذي تساءل فيها عن أين ال 18 مليار الخاصين بإيرادات السياحة، ونفي “الشاعر” عن قيام أصحاب الفنادق والشركات السياحية بإخراج أموالهم لخارج مصر قائلًا: “مافيش حد بيخرج فلوسه برا مصر والفنادق مراقبة ذاتيًا والموضوع في منتهي الشفافية ووزير المالية لديه مايثبت دفع القطاع السياحي للضرائب ويعلم كم تبلغ قيمتها”.

وأكد “الشاعر” ان الفرص الاستثمارية في مصر تمنع اى مستثمر مصري من إخراج أمواله للخارج ونسبة الفوايد المفروضة على الودائع في الخارج تعود على المستثمر بالضرر.

وعن مركز القيادة الأمنة، كشف حسام الشاعر، إنه تم عمل بروتوكول تعاون ولا يستطيع أي سائق في مصر السفر للخارج والعمل إلا بعد الحصول على شهادة من مركز القيادة الأمنه، مشيرًا لأهمية هذا المركز والذي يعمل على تدريب سائقي القوات المسلحة فيه.

وقال “الشاعر” ان حاليًا القانون الخاص بالرسوم لم يطبق حتى الأن ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اصدر تعليمات لوزير الإستثمار لضرورة توحيد الرسوم على القطاع السياحي.