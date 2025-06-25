عاجل: تعيين اللواء أشرف فارس في منصب بارز بـ«المصريين الأحرار».. أخبار الأحزاب اليوم

شكرا لاهتمامكم بخبر تعيين اللواء أشرف فارس في منصب بارز بـ«المصريين الأحرار».. أخبار الأحزاب اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - ينشر موقع «النبأ» أهم أخبار الأحزاب اليوم.

حزب «الشعب الجمهوري» يبدأ أولى خطوات مبادرة «استزراع الأسطح»

في إطار تنفيذ توصيات النسخة الثانية من منتدى حزب الشعب الجمهوري، أطلق الحزب أولى فعاليات مبادرة “استزراع الأسطح” بندوة توعوية نظمتها أمانة العلاقات والمراسم المركزية، بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة وأمانة الحزب بالمحافظة، دعمًا لتوجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأُقيمت الندوة الأولى بمحافظة الشرقية، بحضور الكابتن أحمد عبد الدايم، أمين الحزب بالمحافظة، ولفيف من أمناء الأمانات النوعية، ومساعدي الأمين، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، إلى جانب وليد عبد الرحمن، الباحث البيئي بإدارة الإعلام بجهاز شؤون البيئة بالشرقية، وأماني مصطفى البحيري، مؤسسة ومنسقة مبادرة “ازرع بيتك” للزراعات المنزلية وتصميم الحدائق.

واستعرضت الندوة أهمية زراعة الأسطح في تحسين البيئة وتقليل التلوث وتوفير مصدر غذائي صحي للأسرة، مع إبراز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمبادرة، وتقديم نماذج تطبيقية وإرشادات مبسطة للمواطنين.

وتأتي هذه الفعالية كبداية لسلسلة من الندوات المزمع تنظيمها في كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد الحزب أن المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا لدور الأحزاب الوطنية في دعم جهود الدولة والمشاركة المجتمعية الفاعلة، بالإضافة إلى أن الحزب سيواصل توفير الدعم الفني والإرشادي للراغبين في تطبيق المبادرة داخل مجتمعاتهم المحلية.

“المصريين الأحرار” يُكلف اللواء أشرف فارس مستشارًا لرئيس الحزب لشؤون التدريب وإعداد الكوادر

أصدر النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، قرارًا بتكليف اللواء أركان حرب الدكتور أشرف محمد فارس مستشارًا لرئيس الحزب لشؤون التدريب والتثقيف وإعداد الكوادر، وذلك استنادًا إلى لائحة النظام الأساسي للحزب.

ويأتي هذا التكليف في إطار تعزيز جهود الحزب لتطوير كوادره وإثراء العمل السياسي من خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة التي يتمتع بها اللواء فارس في مجالات التدريب والتخطيط الاستراتيجي.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف فارس يشغل منصب مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وسبق وشغل مناصب بارزة منها مدير الكلية الحربية، الأمين العام لوزارة الدفاع، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، ومدير مدفعية القوات المسلحة، رئيس أركان مدفعية، قائد مدفعية قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، قائد مدفعية الرئاسة العامة.

حاصل علي العديد من المؤهلات العلمية ومنها دورة كبار القادة وزمالة كلية الحرب العليا، ودورة الأعداد المبكر للقادة،وماجستير العلوم العسكرية، وجميع الفرق بسلاح المدفعية، وبكالوريوس التجارة شعبة إدارة الأعمال.

وحصد العديد من التكريمات ومن بينها نوط تحرير سيناء والخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية اليوبيل الذهبي لسلاح المدفعية، وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء وايضا نصر أكتوبر، وميدالية ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.

شارك في دورات تدريبية دولية وبعثات في دول العالم منها الولايات المتحدة وألمانيا وسوريا والصين، و الكنغو الديمقراطية، واوكرانيا، والإمارات العربية المتحدة والسودان.

وإذ يؤكد حزب المصريين الأحرار أن انضمام اللواء أشرف فارس يهدف إلى الاستفادة من الخبرات المتنوعة في مجالات التدريب والتثقيف، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر السياسية المتميزة.

حزب الوعي يفتح أبوابه للكفاءات الوطنية المستقلة الساعية للترشح على المقاعد الفردية

في إطار الاستعدادات الوطنية الجادة للاستحقاقات البرلمانية المقبلة، يؤكد “حزب الوعي” التزامه الكامل بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة لمجلسي النواب والشيوخ، انطلاقًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف إعادة الاعتبار للعمل النيابي في مصر، وتقديم نموذج جديد للنائب العصري، النائب المتصل بقضايا المواطنين، والمعبر عن طموحاتهم، والواعي بمسؤولياته التشريعية والرقابية وباعتبارات الأمن القومي.

ويعلن الحزب، في هذا الإطار، عن فتح أبوابه أمام “جميع الكفاءات الوطنية” المستقلة من أبناء الشعب المصري الراغبين في الترشح على المقاعد الفردية، سواء من خلال الانضمام المباشر للحزب أو عبر التنسيق والتحالف المشترك، مع الإبقاء على صفتهم المستقلة، وذلك في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى اختيار الأجدر والأكثر كفاءة لخدمة الوطن، بعيدًا عن منطق الاصطفاف الشكلي أو التمثيل العددي المجرد.

ويؤمن “حزب الوعي” أن المرحلة المقبلة تتطلب نوعية جديدة من النواب:

– نواب من الناس، وإلى الناس، ويعبّرون عن الناس…

– نواب يمتلكون الوعي السياسي، والكفاءة التشريعية والرقابية، والفهم العميق لتحديات الدولة والمجتمع، والقدرة على التأثير الإيجابي داخل البرلمان وخارجه.

وانطلاقًا من هذه القناعة، يدعو الحزب جميع الشخصيات الوطنية الراغبة في الترشح على المقاعد الفردية بجميع الدوائر الانتخابية على مستوى جمهورية مصر العربية، سواء في انتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ممن تتوافر لديهم مقومات الكفاءة والنزاهة والخبرة والاستقلالية، إلى التواصل المباشر مع الحزب عبر مقراته المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال قنواته التنظيمية المعتمدة، للانضمام إلى مشروع وطني جامع يسعى لإعادة تشكيل المشهد النيابي على أسس حديثة ومسؤولة.

ويؤكد الحزب أن باب التعاون مفتوح أمام جميع القوى الوطنية، من أحزاب ومجتمع مدني ونقابات وشخصيات عامة، بهدف بناء قاعدة سياسية تشاركية تُعلي من المصلحة الوطنية، وتؤسس لتحالفات انتخابية أو سياسية قائمة على الكفاءة والتكامل، لا على المحاصصة أو الاعتبارات الشكلية.

كما يعلن الحزب استعداده الكامل لـدعم المرشحين المستقلين الأكفاء في الدوائر التي لن يخوض فيها المنافسة بشكل مباشر أو في خلال جولات الإعادة إن حدثت ولم يكن أي من مرشحي الحزب طرفاََ فيها، وذلك عبر تقديم الدعم السياسي والتنظيمي والإعلامي من خلال قواعده الحزبية المنتشرة في ربوع الجمهورية، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأن اختيار الأفضل للمواطنين هو غاية وطنية لا تقتصر على الانتماء الحزبي.

ويجدد “حزب الوعي” التأكيد على أن رؤيته في العمل السياسي والبرلماني تستند إلى منهج علمي ومؤسسي واحترافي، وأنه يعمل على بناء تجربة حزبية نزيهة ومسؤولة ومنفتحة على جميع أبناء الوطن، تجربة تحترم المجتمع، وتخدم الدولة، وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.