عاجل: موقف ريال مدريد من اهتمام أرسنال بـ رودريغو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تشير كل التقارير بأن رودريغو جوس لاعب ريال مدريد في طريقه للخروج من ريال مدريد هذا الصيف.

صحيفة كادينا سير الاسبانية كشفت عن موقف ريال مدريد من اهتمام ارسنال بالتعاقد مع رودريغو جوس هذا الصيف.

الاذاعة قالت أن أرسنال في حال كان يريد التوقيع مع رودريغو فإن ريال مدريد سيسهل لهم الصفقة.

النادي الابيض حدد سعر التخلي عن رودريغو مقابل 90 مليون يورو ، وسيقبل الريال بالتفاوض معه في حال رغب اللاعب في الرحيل.