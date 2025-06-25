عاجل: بعثة الأهلي تصل مطار “JFK” بأمريكا استعدادًا للعودة إلى القاهرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار جون كينيدي الدولي (JFK) بالولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدًا لبدء رحلة العودة إلى القاهرة، وذلك عقب انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن تعود بعثة المارد الأحمر إلى القاهرة صباح غد الأربعاء.

أنهى الأهلي مشاركته يمونديال الأندية في الولايات المتحدة بالخروج من دور المجموعات.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه ريبييرو منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا.

وجاء قرار الجهاز الفني للأهلي لمنح اللاعبين الراحة الكافية قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، والبدء في فترة الإعداد استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

حصاد الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

وأنهى النادي الأهلي مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 بعد تعادل مثير أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، ليودّع البطولة من دور المجموعات بعد تعادلين وهزيمة:

تعادل أمام إنتر ميامي الأمريكي (0-0)

خسارة أمام بالميراس البرازيلي (0-2)

تعادل أمام بورتو البرتغالي (4-4)

ورغم توديع البطولة، حقق الأهلي رقمًا تاريخيًا، حيث أصبح أول فريق يسجل 4 أهداف في مرمى فريق أوروبي في تاريخ كأس العالم للأندية.

إحصائيات مريرة رغم الأداء الهجومي