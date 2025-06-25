عاجل: صدمة جديدة للهلال في الميركاتو

عدن - ياسمين عبد العظيم - تلقى الهلال السعودي، ومدربه سيموني إنزاجي، صدمة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل السعي القوي وراء العديد من النجوم، بهدف تدعيم صفوف الزعيم قبل بداية الموسم الجديد.

وشهدت الفترة الأخيرة، رفض بعض النجوم، القدوم إلى الهلال، يأتي على رأسهم البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) والنيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي).

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه بمنصة “إكس”، فإن الهلال تقدم بعرض رسمي، لضم البرازيلي برونو جيمارايش نجم نيوكاسل يونايتد، بهدف تدعيم خط الوسط.

وأوضح أن “اللاعب البرازيلي رفض عرض الهلال، رغبة منه في الاستمرار بالملاعب الأوروبية لفترة أطول”.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الهلال يسعى للتخلص من بعض العناصر الأجنبية بعد نهاية المشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يتصدر الثنائي البرازيلي رينان لودي ومالكوم، قائمة الراحلين بنسبة كبيرة.

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