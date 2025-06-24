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عاجل: هل سيتأثر رافينيا بانضمام نيكو لبرشلونة..؟!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يقترب برشلونة من التعاقد مع نيكو ويليامز، لاعب اتلتيك بيلباو، وضمه لصفوفه خلال سوق الانتقالات الجاري .

الصحفي خوان غاسبارت كشف عن مدى تأثر رافينيا بقدوم الجناح الجديد نيكو ويليامز.

غاسبارت قال أن انضمام نيكو لن يكون له تأثير سلبي على رافينيا ، ولكن سيكون اللاعب الاسباني ذو تأثير ايجابي على الفريق بأكمله .

فالبارسا سيكون لديه اللاعبون الذين يحتاجهم للتنافس على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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