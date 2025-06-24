عاجل: هل سيتأثر رافينيا بانضمام نيكو لبرشلونة..؟!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يقترب برشلونة من التعاقد مع نيكو ويليامز، لاعب اتلتيك بيلباو، وضمه لصفوفه خلال سوق الانتقالات الجاري .

الصحفي خوان غاسبارت كشف عن مدى تأثر رافينيا بقدوم الجناح الجديد نيكو ويليامز.

غاسبارت قال أن انضمام نيكو لن يكون له تأثير سلبي على رافينيا ، ولكن سيكون اللاعب الاسباني ذو تأثير ايجابي على الفريق بأكمله .

فالبارسا سيكون لديه اللاعبون الذين يحتاجهم للتنافس على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق .