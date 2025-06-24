عاجل: فيفا يضاعف عقوبة إيقاف نيكولاس جاكسون

عدن - ياسمين عبد العظيم - قرر الاتحاد الدولي مضاعفة عقوبة إيقاف نيكولاس جاكسون، مهاجم تشيلسي، لمباراتين بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها في مباراة البلوز التي خسرها أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-1 في كأس العالم للأندية.

ولم يشارك جاكسون في الملعب سوى لأربع دقائق في الشوط الثاني، عندما طرد بسبب تدخله العنيف على أيرتون لوكاس، وهي ثاني بطاقة حمراء له في آخر أربع مباريات له في جميع المسابقات.

وتم إيقاف جاكسون (24 عامًا) تلقائيًا لمباراة واحدة، ما حرمه من المشاركة في المباراة الأخيرة في دور المجموعات، الثلاثاء، ضد الترجي التونسي.

ومع ذلك، فقد راجعت لجنة الانضباط التابعة للفيفا اللعبة، واعتبرتها مخالفة خطيرة، ومددت الإيقاف.

وقالت الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في بيان: “وفقًا للجنة الانضباط التابعة لنا، الإيقاف مباراتين لنيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي لخرقه المادة 14، الفقرة 1 من قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم، هذا القرار نهائي وملزم ولا يمكن الطعن عليه”.

وبالتالي، تأكد غياب جاكسون عن مباراة تشيلسي في دور الـ16، حال تأهل الفريق.