عاجل: خطوة ذكية من برشلونة قبل انتقال فاتي إلى موناكو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة– أكد الصحفي فابريزيو رومانو أن النجم الإسباني أنسو فاتي سيغادر برشلونة إلى موناكو الفرنسي، حيث تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين على انتقال اللاعب بنظام الإعارة مع خيار الشراء.

ومن المقرر أن يسافر فاتي إلى موناكو غدًا لإجراء الفحص الطبي خلال الأسبوع الجاري، في خطوة تُمهد لإعلان الصفقة رسميًا.

وبحسب رومانو، فإن فاتي سيوقع أولًا على عقد جديد مع برشلونة قبل أن يغادر إلى موناكو، في إطار رغبة النادي الكتالوني بالحفاظ على حقوقه المستقبلية في اللاعب.