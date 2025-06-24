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عاجل: الأخطاء الدفاعية أزمة في الأهلي ورحيل ربيعة غير مؤثر

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عاجل: الأخطاء الدفاعية أزمة في الأهلي ورحيل ربيعة غير مؤثر

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عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد جمال السيد نجم فريق الأهلي السابق أن الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سبب التعادل مع فريق بورتو البرتغالي إيجابيا بأربعة أهداف لكل منهما.

وقال جمال السيد نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج “البريمو” على قناة “تن” مع الإعلامي محمد فاروق:” الأهلي قدم أفضل مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية أمام فريق بورتو البرتغالي والأخطاء الدفاعية التي وقع فيها اللاعبين سبب التعادل في المباراة”.

وأضاف:” من وجهة نظري أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يتأثر برحيل رامي ربيعة إلي العين الإماراتي”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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