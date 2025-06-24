عاجل: 7 أدعية للتغلب على النسيان في امتحانات الثانوية العامة

شكرا لاهتمامكم بخبر 7 أدعية للتغلب على النسيان في امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، يتزايد الضغط وقلة النوم والتوتر، ويعد النسيان أحد أبرز التحديات التي تواجه الطلاب، ونستعرض في السطور التالية 7 أدعية للتغلب على النسيان، بالإضافة إلى أهم الأساليب العلمية الموصى بها من خبراء الصحة النفسية لتحسين الذاكرة وتقليل التوتر.

7 أدعية للتغلب على النسيان لطلاب الثانوية العامة

وفيما يلي أبرز الأدعية التي يوصى بتكرارها للتغلب على آفة النسيان، خصيصًا أثناء الامتحان لطلبة الثانوية العامة:

1. “اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا”.

2. “رب زدني علمًا”، يُستحب ترديده باستمرار.

3. “اللهم علّمني ما ينفعني، وانفعني بما علّمتني، وزدني علمًا”، ويفضل ترديده عند بداية المذاكرة.

4. “اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكّرني ما نسيت”.

5. “اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك”، يمنح هدوءًا داخليًا ويساهم في التركيز.

6. “يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين”.

7. “اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي”، ويُستحب ترديده في لحظات القلق قبل الامتحان وفي أثنائه.

طرق علمية للتغلب على النسيان أثناء الامتحان

ووفقًا لموقع “Health Line” الطبي، فمن أجل تحسين الأداء الذهني خلال الامتحانات، ينصح الخبراء باتباع الخطوات التالية:

-الحصول على النوم الكافي، من 7 إلى 9 ساعات يوميًا لدعم عمليات التذكر والتخزين المعرفي.

-تقنيات التنفس العميق قبل الامتحان، والتي أثبتت فعاليتها في تقليل التوتر وتحفيز التركيز.

-تنظيم الوقت خلال المذاكرة، باستخدام تقنية “البومودورو”، وتعني المذاكرة لفترة يقطعها استراحة قصيرة ثم المعاودة مرة أخرى، فيذاكر الطالب 45 دقيقة، ثم يأخذ استراحة 25 دقيقة، بعدها يعود لمراجعة دروسه مرة أخرى، لتحسين الاستيعاب.

-التغذية السليمة، من خلال تناول أطعمة غنية بأوميجا 3، مثل السمك والمكسرات، والخضروات الورقية، لتحفيز الذاكرة.

-ممارسة الرياضة الخفيفة، كالمشي لمدة 20 دقيقة، حيث تساهم في تنشيط الدورة الدموية للدماغ.

-الابتعاد عن المشتتات، كالهاتف ومواقع التواصل أثناء المذاكرة والامتحان.