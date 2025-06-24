عاجل: الأمن يكشف تفاصيل فيديو سرقة “لمبات” السيارات بالسويس

عدن - ياسمين عبد العظيم - تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص، من بينهم سيدة، أثناء قيامهم بتكسير الفوانيس الخلفية لإحدى السيارات وسرقة اللمبات، وذلك باستخدام مركبة “تروسيكل”، بمحافظة السويس.

ضبط المتهمين بسرقة “لمبات” السيارات بالسويس

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن الجهود الأمنية أسفرت عن تحديد وضبط المتورطين، وهم: سيدة و4 عاطلين، جميعهم لديهم معلومات جنائية، ويقيمون بدائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة بغرض السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي واقعة أخرى، جرت تفاصيلها في وقت آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم بسرقة سلسلة ذهبية من أحد فروع محل المجوهرات الشهير “أميرة الدهب” بمدينة 6 أكتوبر، وذلك عقب تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فيديو يوثق لحظة السرقة

وكانت السيدة المعروفة بـ”أميرة الدهب” قد نشرت على صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك” مقطع فيديو يُظهر لحظة دخول وخروج المشتبه به من المحل، مؤكدة تعرضها لحادث سرقة بطريقة المغافلة. كما أعلنت عن مكافأة مالية لمن يدلي بأي معلومات تقود إلى المتهم.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية فحص الفيديو المتداول، وتمكنت من تحديد هوية الجاني وضبطه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.