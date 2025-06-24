عاجل: 11 نجما مصريا في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد

شكرا لاهتمامكم بخبر 11 نجما مصريا في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تشهد النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد تواجد عدد كبير من اللاعبين المصريين.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة اليد أسماء الفرق الـ16 المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2025-2026.

ويتواجد بين الفرق الـ16 ستة أندية تضم لاعبين مصريين، حسب تقرير نشره موقع “في الجول” المصري.

وتضم هذه الفرق الستة 11 لاعبا مصريا دوليا بين صفوفها.

ويضم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الثنائي المصري يحيى خالد وعبد الرحمن فيصل، كما ينشط سيف الدرع في صفوف برشلونة الإسباني.

ويضم نادي فيزبريم المجري الرباعي المصري يحيى الدرع وأحمد هشام “دودو” وأحمد عادل وعلي زين، كما ينشط الثنائي محمد ممدوح هاشم وخالد وليد في نادي نادي يوروفارم بوليستر المقدوني.

فيما يلعب حسن قداح في صفوف فيف تارغي كيلسي البولندي، ومحمد علي في صفوف سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

يذكر أن بطولة دوري أبطال أوروبا تعد أهم بطولة كرة يد للأندية للرجال في القارة العجوز، حيث يشارك بها أفضل الفرق من أفضل الدول الأوروبية.

,وتُوج فريق ماغديبورج الألماني بلقب النسخة الماضية من البطولة بفوزه على مواطنه فوكس برلين بنتيجة 32–26.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR