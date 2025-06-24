عاجل: خطة هجومية للوداد أمام العين

عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر الوداد، بتوصية من مدربه أمين بنهاشم المصاب في حادث مروري، على اللعب بخطة هجومية أمام العين الإماراتي الخميس المقبل، في المباراة التي سيختتم من خلالها ممثل المغرب مشوراه في أمريكا بعدما أقصي من دور المجموعات بخسارة أول مباراتين له أمام مانشستر سيتي ويوفنتوس.

وتدرب الوداد على خطة هجومية سيظهر بها لأول مرة منذ تقلد بنهاشم القيادة الفنية من خلال الدفع بالسوري عمرو السومة أساسيا، وهو الذي دخل بديلا في مباراة اليوفي مع الغاني أوبينج والجنوب أفريقي لورش .

بينما قرر بنهاشم سحب مدافع من محور الدفاع بعدما ظهر ب ٥ مدافعين في أول مباراتين وسيظهر بالثنائي الهولندي مايير والبرازيلي فيريرا دون أن يبدأ بوطويل معهما مثلما كان الأمر سابقا.

ويراهن الوداد على تحقيق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته في مونديال الأندية إذ يظهر للمرة الثالثة وخاض 5 مباريات خسرها جميعا لتفادي المركز الأخير والاستفادة من مليون ونصف مليون دولار المخصصة للفائز.