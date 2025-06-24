عاجل: قبل عرضه الأحد المقبل.. تفاصيل مسلسل مملكة الحرير لكريم محمود عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت قناة “ON”، عن عرض مسلسل مملكة الحرير، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 29 يونيو، حيث يذاع المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

مسلسل مملكة الحرير

مسلسل مملكة الحرير، من بطولة كلا من النجوم كريم محمود عبد العزيز، أحمد غزي، أسماء أبواليزيد، سارة التونسي، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، وليد فواز، واخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث مسلسل مملكة الحرير، في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل “مملكة الحرير” المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه “الدهبي” بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع)، ويتمكن خادم الملك الأمي “رضوان” من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى “جليلة”، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.

وهذا المسلسل هو من إخراج بيتر ميمي، ويقدم تجربة درامية استثنائية تجمع بين الخيال، المغامرة، الحب والصراع على السلطة في حبكة مشوقة ومبهرة بصريًا.

ويتميز مسلسل مملكة الحرير، بإنتاج ضخم وتصوير سينمائي عالمي، حيث تم تصوير مشاهده في ثلاث دول مختلفة.