عاجل: حديث مع صغير من ذوي الهمم يضع تامر عبدالمنعم في صدارة المشهد

شكرا لاهتمامكم بخبر حديث مع صغير من ذوي الهمم يضع تامر عبدالمنعم في صدارة المشهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر الفنان تامر عبدالمنعم، ترند مواقع التواصل الاجتماعي عقب رحيل والده، اليوم بعد صراع مع المرض.

وظهر تامر عبدالمنعم أثناء الاستعداد لصلاة الجنازة على والده، خلال حديث إنساني مع صغير من ذوي الهمم داخل المسجد.

من هو تامر عبدالمنعم؟

وتامر عبدالمنعم ولد في 12 يوليو 1973، ودرس قسم السيناريو في المعهد العالي للسينما.

تامر عبدالمنعم وزوجته رنا علي

تزوج مرتين الأولى عام 2019 من حنان الديب ابنة المحامي فريد الديب، والمرة الثانية من سيدة تدعى رنا علي، ولكنهما انفصلا خلال الأيام الماضية عقب زواج دام 6 سنوات.

عام 2002 جسد دور البطولة المطلقة في فيلم “المشخصاتي”.

عمل في العديد من الأعمال المسرحية وأبرزها مع الزعيم عادل إمام في مسرحية “بودي جارد” ومسرحية “الزعيم”.

شارك الفنان محمد نجم بمسرحية “كحيون ربح المليون”.

أدواره الثانوية كانت بالتعاون مع الفنان أحمد زكي في “معالي الوزير”، و”اضحك الصورة تطلع حلوة”.

عام 2006، تولى منصب رئيس قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، حيث كان مُحاضرًا في قسم السيناريو

عام 2008، أسس مجلة تحمل اسم “أبيض وأسود” وهي مجلة تصدر عن وزارة الثقافة المصرية.

تعرض لحملة تنمر

وفي وقت سابق، أفصح عبدالمنعم خلال لقائه ببرنامج “العرافة” أنه تعرض لحملة تنمر عقب فيلم “المشخصاتي” والذي لعب دور بطولته، ولكن الهجوم أجبره على اعتزال الفن، كما أصابه باكتئاب حاد، وشعر بالإهانة والتجريح عقب الاستهزاء به.

حادث سرقة

كما تحدث عن واقعة سرقة تعرض لها على يد عاملة المنزل في منطقة الدقي، حيث سرقت عدة مشغولات ذهبية وهاتف محمول، لذا قدم محضرًا بقسم الشرطة، واتهم العاملة تحديدًا بسبب اختفائها في توقيت متزامن مع حدوث السرقة.

تامر عبدالمنعم وابنته