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عاجل: ألبا يشيد بانريكي .. هو افضل مدرب في العالم

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- اشاد المدافع الاسباني جوردي البا لاعب انتر ميامي الامريكي بمواطنه لويس انريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان قبل المواجهة المرتقبة بينهما في ثمن نهائي مونديال الاندية بالولايات المتحدة الامريكية .

البا قال في تصريحات عقب تأهل ناديه لملاقاة الباريسي ان انريكي هو افضل مدرب في العالم و فريقه يقدم اجمل كرة بين الاندية الاوروبية .

أما عن المواجهة ضده قال البا انها ستكون صعبة لأننا نعرف جودة لاعبي باريس سان جيرمان لكن فريقي سيقاتل من اجل الفوز .

للإشارة لعب البا تحت امرة المدرب لويس انريكي خلال تواجدهما معا في برشلونة بين 2014 و 2017.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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