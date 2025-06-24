عاجل: ألبا يشيد بانريكي .. هو افضل مدرب في العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- اشاد المدافع الاسباني جوردي البا لاعب انتر ميامي الامريكي بمواطنه لويس انريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان قبل المواجهة المرتقبة بينهما في ثمن نهائي مونديال الاندية بالولايات المتحدة الامريكية .

البا قال في تصريحات عقب تأهل ناديه لملاقاة الباريسي ان انريكي هو افضل مدرب في العالم و فريقه يقدم اجمل كرة بين الاندية الاوروبية .

أما عن المواجهة ضده قال البا انها ستكون صعبة لأننا نعرف جودة لاعبي باريس سان جيرمان لكن فريقي سيقاتل من اجل الفوز .

للإشارة لعب البا تحت امرة المدرب لويس انريكي خلال تواجدهما معا في برشلونة بين 2014 و 2017.